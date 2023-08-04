ميقاتي يطلب من وزير المالية تسهيل عمل حاكم مصرف لبنان

قالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من وزير المالية اللبناني يوسف خليل اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل عمل حاكمية مصرف لبنان.

وأضافت الحكومة في بيان يوم الخميس، أن ميقاتي وجه وزير المالية "بإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب إقراره في أسرع وقت" لتسهيل عمل حاكمية المصرف المركزي.

مادة اعلانية

ونقل البيان عن وزير المالية قوله عقب اجتماع للحكومة إن "من الطبيعي أن تتقارب وزارة المالية والمصرف المركزي في أي بلد ويتناقشا، ومن الطبيعي عندما يعين حاكم مركزي جديد أن يتكلم مع وزارة المالية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف "المطلوب أن نفهم في أي اتجاه يسير البلد".

كان ميقاتي حذر مؤخرا من أنه بنهاية شهر أغسطس/آب الجاري لن يستطيع لبنان تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.