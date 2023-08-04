اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

"التجارة" السعودية توقع غرامات مالية على 13 وكالة سيارات

خالفت نظام الوكالات التجارية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوقعت وزارة التجارة السعودية، غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف مناطق المملكة خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات وكالات سيارات: بريطانية وإيطالية وأميركية وكورية وصينية.

مادة اعلانية

وتمثَّلت المخالفات في عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك عن فترة عدم انتفاعه بالمركبة طوال مدة الصيانة، بالإضافة إلى مخالفة عدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك، وكذلك عدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، وعدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

"المركزي المصري" يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 100 نقطة أساس اقتصاد المركزي المصري "المركزي المصري" يفاجئ الأسواق برفع الفائدة 100 نقطة أساس

كما شملت المخالفات التأخُّر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك،إلى جانب مخالفات عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.

يذكر أن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية نصَّ على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة،وتوفير القطع نادرة الطلب خلال مدة لا تزيد عن 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما القطع المطلوب تصنيعها أو ذات المواصفات الفنية الخاصة يتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال مدة معقولة.

كما شدَّد النظام على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع والالتزام بها تجاه المستهلك، بحيث تتضمَّن بيان موعد تسليم السلعة،والالتزامات تجاه المستهلك في حال التأخُّر،مع إقرار الوكيل والمستهلك بذلك كتابة وبشكل واضح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي تصعيد باكستاني خطير ضد طالبان بعد تفجير التجمع الحزبي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط