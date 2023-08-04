اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقول الأرز في بالي (iStock)
حقول الأرز (iStock)
أزمة الغذاء

"فاو": مؤشر أسعار الأرز العالمي في يوليو قرب أعلى مستوى خلال 12 عاما

نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات

مومباي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ ​​129.7 نقطة في المتوسط في يوليو/تموز مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

مادة اعلانية

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20% تقريبا في يوليو/تموز من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2011.

بعد الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة.. سندات مصر الدولارية السيادية ترتفع اقتصاد اقتصاد مصر بعد الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة.. سندات مصر الدولارية السيادية ترتفع

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو/تموز من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40% من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز. والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المهاجرون المحتجزون على الحدود التونسية الليبية يفجرون أزمات لكن لا منقذ المهاجرون المحتجزون على الحدود التونسية الليبية يفجرون أزمات لكن لا منقذ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط