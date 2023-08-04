"فاو": مؤشر أسعار الأرز العالمي في يوليو قرب أعلى مستوى خلال 12 عاما

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ ​​129.7 نقطة في المتوسط في يوليو/تموز مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

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وأضافت أن المؤشر ارتفع 20% تقريبا في يوليو/تموز من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2011.

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو/تموز من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40% من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز. والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.