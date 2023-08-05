اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فلاديمير بوتين (أرشيفية من فرانس برس)
فلاديمير بوتين
روسيا و بوتين

بوتين يوقع قانوناً يمنع مواطني الدول "غير الصديقة" من امتلاك حصص بالشركات الروسية

إمكانية تعليق حقوق المستثمرين الأجانب في الشركات والبنوك الكبرى

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وكالة الإعلام الروسية (ريا)، أمس الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يمنع المستثمرين الأجانب من الدول "غير الصديقة" من امتلاك حصص في شركات وبنوك روسية كبرى.

وأضافت أن الحكومة ستضع قائمة بالشركات الروسية التي يشملها القانون، بما في ذلك جميع البنوك والشركات المهمة التي تتجاوز حجما معينا من حيث الإيرادات أو الموظفين أو الأصول أو مدفوعات الضرائب.

مادة اعلانية

وبموجب القانون، يمكن تعليق حقوق المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وتوزيع حصصهم بشكل متناسب بين المالكين الروس، وفق "رويترز".

بوتين يؤكد لأردوغان استعداد روسيا للعودة إلى "صفقة الحبوب" بشرط اقتصاد روسيا و أوكرانيا بوتين يؤكد لأردوغان استعداد روسيا للعودة إلى "صفقة الحبوب" بشرط

وكثفت موسكو تحركاتها في الأشهر القليلة الماضية للسيطرة على أصول للشركات الغربية ردا على مصادرة أصول مملوكة لها في الخارج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الهوس بالدمية "باربي" لا ينتهي.. ما الجديد؟ الهوس بالدمية "باربي" لا ينتهي.. ما الجديد؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط