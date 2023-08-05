دولة عربية تقرض الأرجنتين 775 مليون دولار لسداد جزء من ديون صندوق النقد

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، الجمعة، أنها ستستخدم قرضا من قطر بقيمة 775 مليون دولار لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينوس ايرس بقيمة 7,5 مليار دولار.

وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية، إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين"، مضيفا أن ذلك يتيح للدولة الأميركية الجنوبية دفع دين مستحق عليها "دون استخدام احتياطاتها"، وفق وكالة "فرانس برس".

وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا "بسرية تامة" على العملية مع فريق اقتصادي قطري.

وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الاجنبية. وتم الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الارجنتين.

وبعد ذلك ستسدد بوينوس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف آب/أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الأرجنتين.

وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل الى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.

والاثنين الماضي، سددت الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ديونا مستحقة بقيمة 2,7 مليار دولار باليوان الصين، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الأنديز.