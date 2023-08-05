شركتان تركيتان تخططان لإنشاء مصنع أجهزة منزلية في مصر

قال وزير الصناعة المصري أحمد سمير إن شركتي "فيستل" و"زورلا" التركيتين تخططان لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر باستثمارات تزيد عن 70 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وأضاف الوزير في بيان، أنه اجتمع أيضا مع مسؤولي بنك زراعات التركي، موضحا أن البنك يدرس حاليا إنشاء مكتب تمثيلي في مصر تمهيدا لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.

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واختتم الوزير زيارة هي الأولى من نوعها خلال عشر سنوات إلى أنقرة بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصرية في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية.

وأشار سمير إلى أنه اجتمع بمسؤولي شركة "بيردان" التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري، كما اجتمع مع ممثلي شركة "ميلات" التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث.

وذكر الوزير أن مسؤولي "ميلات" سيزورون مصر قريبا لبحث جدوى إقامة هذا المصنع.

وأكد سمير أن مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في البلاد وكذلك تلك التي تستهدف التواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.