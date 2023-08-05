اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحمد سمير صالح وزير الصناعة المصري
أحمد سمير صالح وزير الصناعة المصري
اقتصاد مصر

شركتان تركيتان تخططان لإنشاء مصنع أجهزة منزلية في مصر

باستثمارات تفوق 70 مليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الصناعة المصري أحمد سمير إن شركتي "فيستل" و"زورلا" التركيتين تخططان لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر باستثمارات تزيد عن 70 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وأضاف الوزير في بيان، أنه اجتمع أيضا مع مسؤولي بنك زراعات التركي، موضحا أن البنك يدرس حاليا إنشاء مكتب تمثيلي في مصر تمهيدا لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.

مادة اعلانية

واختتم الوزير زيارة هي الأولى من نوعها خلال عشر سنوات إلى أنقرة بعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصرية في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية.

الرئيس المصري: نعمل على إقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد اقتصاد اقتصاد مصر الرئيس المصري: نعمل على إقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد

وأشار سمير إلى أنه اجتمع بمسؤولي شركة "بيردان" التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري، كما اجتمع مع ممثلي شركة "ميلات" التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث.

وذكر الوزير أن مسؤولي "ميلات" سيزورون مصر قريبا لبحث جدوى إقامة هذا المصنع.

وأكد سمير أن مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في البلاد وكذلك تلك التي تستهدف التواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
4 سيناريوهات محتملة لتطورات الأزمة في النيجر.. تعرف عليها 4 سيناريوهات محتملة لتطورات الأزمة في النيجر.. تعرف عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط