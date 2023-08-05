التضخم السنوي في عُمان يسجل 0.69% في يونيو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان سجل 0.69% بنهاية يونيو 2023، فيما ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.23% مقارنة بالشهر السابق

وأشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي جاء مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

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وزادت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ2.18% جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها "الحليب والجبن والبيض" بـ9.78% و"الأسماك والأغذية البحرية" بـ5.19% والزيوت والدهون بـ4.81% والفواكه بـ4.3% والمواد الغذائية الأخرى بـ3.91% والخبز والحبوب بـ2.34%، و"المشروبات غير الكحولية" بـ0.67%، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ0.12% والخضراوات بـ5.65%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ3.68%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ2.93%، والسلع والخدمات المتنوعة بـ2.33%، والتبغ بـ 2,11%، والثقافة والترفيه بـ1.73%، والصحة بـ1.28%، والملابس والأحذية" بـ0.56%والتعليم بـ0.05% ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي ارتفعت بـ0.02% فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل بـ1.74% والاتصالات بـ0.22%.

وارتفع معدل التضخم بالشهر السابق نتيجة ارتفاع مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.97% والتبغ بـ 0,35% والثقافة والترفيه بـ0.28%، والسلع والخدمات المتنوعة بـ0.23%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.03% مقابل انخفاض أسعار مجموعات النقل بـ0.1%، والاتصالات بـ0.05%، والمطاعم والفنادق بـ0.04%، واستقرار أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والملابس والأحذية والصحة والتعليم.