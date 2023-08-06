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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

المركزي المصري: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 34.879 مليار دولار في يوليو

القاهرة - رويترز
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قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 34.879 مليار دولار في يوليو/تموز من 34.807 مليار في يونيو/حزيران.

كان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفع بمقدار 130 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران، ليصل إلى 34.81 مليار دولار، من 34.66 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.

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وأعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس "لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

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