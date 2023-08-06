السعودية تبحث تعزيز الاستثمارات مع تشيلي

شهدت مدينة سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي، اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وزير الاستثمار والوفد المرافق له من القطاعين العام والخاص لدول أميركا اللاتينية.

وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الأول فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتشيلي وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، إضافةً إلى بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

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والتقى المهندس خالد الفالح عددا من وزراء جمهورية تشيلي، منهم وزير الخارجية التشيلي البيرتو فان كلافيرين و وزير الاقتصاد والتمنية والسياحة التشيلي نيكولاس غراو و وزير الأشغال العامة جيسيكا لوبيز صافي، بهدف بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية تشيلي، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة.