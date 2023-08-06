السعودية تصرف مستحقات الدفعة الـ 11 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 109.17 مليون ريال، وذلك لكمية 61.28 ألف طن، لعدد 164 مزارعاً تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم 1.16 مليار ريال، وذلك لكمية 660.13 ألف طن، لعدد 2060 مزارعاً.

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يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 921.14 ألف طن، لعدد 2945 مزارعاً، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".