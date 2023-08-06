هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة دولية لشراء قمح

طرحت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2023 و/أو من الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الهيئة أن جلسة فض المظاريف ستكون الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2023 بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

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وقالت إنه يتعين أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما على أن تختار الهيئة ما يناسبها.

يشار إلى أن وزارة التموين المصرية، قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لستة أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني، وفق رويترز.