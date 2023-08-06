اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة دولية لشراء قمح

الموعد النهائي لتلقي العروض في الممارسة هو 8 أغسطس

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

طرحت هيئة السلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة دولية لشراء قمح للشحن في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2023 و/أو من الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الهيئة أن جلسة فض المظاريف ستكون الثلاثاء 8 أغسطس/آب 2023 بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

مادة اعلانية

وقالت إنه يتعين أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة بتسهيلات موردين 180 يوما و270 يوما على أن تختار الهيئة ما يناسبها.

الرئيس المصري يوجه الحكومة باستيعاب الضغوط التضخمية اقتصاد اقتصاد مصر الرئيس المصري يوجه الحكومة باستيعاب الضغوط التضخمية

يشار إلى أن وزارة التموين المصرية، قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لستة أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني، وفق رويترز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة انقلاب النيجر يستدعون "فاغنر".. كيف سترد واشنطن وباريس؟ قادة انقلاب النيجر يستدعون "فاغنر".. كيف سترد واشنطن وباريس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط