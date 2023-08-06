صندوق الاستثمارات يضخ 120 مليار ريال في القطاعات الاستراتيجية خلال 2022

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد، أنه استثمر 120 مليار ريال في القطاعات الاستراتيجية خلال عام 2022، فيما بلغ حجم أصوله المدارة 2.23 تريليون ريال.



وذكر الصندوق في تقريره السنوي عن العام الماضي إنه أسس 25 شركة جديدة للصندوق خلال عام 2022، مشيرا إلى أنه ساهم في خلق 181 ألف وظيفة جديدة بالعام المنصرم.

وتجاوزت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022.

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وأكد الصندوق أنه في وضع "قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية".

وسجل الصندوق إجمالي عائد للمساهمين منذ بدء برنامج الرؤية 8% سنوياً.

وانضم للصندوق 666 موظفاً جديداً في عام 2022، مقارنة بنحو 569 موظفاً في 2021، ليصل إجمالي عدد منسوبي الصندوق إلى 1940 موظفاً وموظفة في نهاية العام بزيادة قدرها 33% منذ نهاية عام 2021.

وبلغ عدد الموظفين السعوديين 1601 موظف، فيما بلغ غير السعوديين 339 موظف، وبلغ إجمالي عدد الذكور 1356، وعدد الإناث 584.

من جانبه، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، إن الأسس المالية القوية التي أنشأها الصندوق مكنت من تحقيق تقدم ملموس وسريع في 2022، ومع استمرار تعافي الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة كان الصندوق سباقاً في قيادة التحول في أنحاد المملكة.

وأضاف أن "قوتنا المالية مكنتنا من تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة تكفل نمواً مستداما للمملكة".

وجاء التقرير السنوي للصندوق كالتالي:

التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات