كازاخستان تبحث مع "موانئ أبوظبي" مشروعاً مشتركاً لشحن الصادرات الزراعية

قالت حكومة كازاخستان، اليوم الاثنين، إنها تبحث مع مجموعة موانئ أبوظبي إقامة مشروع مشترك من شأنه أن يساعد في شحن الصادرات الزراعية من كازاخستان عبر موانئ إيران ثم موانئ بالخليج.

وترغب كازاخستان، وهي من المصدرين المهمين للسلع الزراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية، في شحن الصادرات إلى إيران عبر بحر قزوين وتسليمها إلى موانئ إيرانية في الخليج مثل "أمير آباد" و"بندر عباس" ثم إلى وجهات أخرى في الخليج وآسيا وإفريقيا.

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وناقش نائب رئيس وزراء كازاخستان سيريك جومانجارين، المشروع مع داود تافتي الرئيس التنفيذي لشركة "سيماتك للشحن" والتي قالت حكومة كازاخستان إنها شركة تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتصدر كازاخستان، وهي دولة حبيسة، الحبوب والبذور الزيتية في الغالب إلى دول آسيا الوسطى المجاورة والصين، كما تشحن بعض الصادرات إلى موانئ البحر الأسود عبر روسيا.