اقتصاد مصر
متعاملون: مصر قد تكون اشترت 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة
بسعر يقدر بـ565.40 دولار للطن
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قال متعاملون اليوم الاثنين، إنه من المعتقد أن شركة السكر والصناعات التكاملية، المشتري الحكومي للسكر في مصر، اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام في ممارسة دولية انتهى موعد تلقي العروض فيها في الخامس من أغسطس/آب.
وتابع المتعاملون أن الكمية المشتراة ستكون على شحنة واحدة بسعر يقدر بنحو 565.40 دولار للطن بما يشمل التكلفة والتأمين والشحن للتوريد في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول. ويُعتقد أن البائع هو شركة كوفكو التجارية.
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وكانت الشركة طرحت الممارسة لشراء 65 ألف طن دون اشتراط منشأ محدد.
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