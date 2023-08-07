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اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لاستيراد زيت دوار الشمس

موعد التسليم بالفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023

القاهرة - رويترز
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن ممارسة لاستيراد زيت دوار الشمس مكرر معبأ.

وسيكون التوريد في عبوات لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبحد أدنى 5 آلاف طن خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل.

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ووفقا لبيان للهيئة فإن الموعد المطلوب للتسليم سيكون خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول 2023.

مصر تشتري نحو 44.8 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية اقتصاد اقتصاد مصر مصر تشتري نحو 44.8 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية

وتقدم أسعار العروض على أساس التكلفة والتأمين والشحن للطن بنظام السداد عند الاطلاع وبتسهيلات موردين 180 يوما.

وسيكون الموعد النهائي لتلقي العروض 17 أغسطس/آب 2023 على أن تكون العروض سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

وطلبت الهيئة تقديم العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي بمبلغ 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية.

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