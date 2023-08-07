مصريون يجلبون 600 كلغ ذهباً من الخارج في أقل من 3 أشهر

كشفت بيانات حديثة أن المصريين جلبوا ما يزيد على 600 كيلوغرام من الذهب منذ 11 مايو الماضي، عندما قررت الحكومة السماح للمصريين باستيراد الذهب دون رسوم جمركية، سعياً لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب المحلية.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قراراً في مايو الماضي، بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، من جميع الرسوم والجمارك باستثناء ضريبة القيمة المضافة والمصنعية.

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في الوقت نفسه، دعا مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، ناجي فرج، إلى تمديد المبادرة، التي تتيح للمصريين بالخارج جلب ما بين 100-150 غرام ذهب دون دفع جمارك، لنحو 6 أشهر أخرى تبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في الوقت الحالي، واصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المصرية، حيث جرى تداول الغرام عيار 21 عند مستوى 2160 جنيها. فيما سجل الغرام عيار 18 مستوى 1851 جنيها. واستقر الغرام عيار 24 عند مستوى 2469 جنيها. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17280 جنيها.

وأنهى الذهب سلسلة انخفاضه عالميا وبدأ يعكس حركته نحو الارتفاع بعد صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأميركية.

تراجع المشغولات

وتفاعل الذهب بشكل إيجابي مع تراجع بيانات التوظيف الجديدة في يوليو/تموز الماضي إلى 187 ألف وظيفة أقل من التوقعات 205 ألفاً، بالإضافة إلى التعديل السلبي لقراءة شهر يونيو/حزيران لتصبح 185 ألفا من 209 آلاف، وأيضاً قراءة شهر مايو/أيار تم تعديلها بشكل سلبي لتصل إلى 281 ألف وظيفة بعد أن كانت عند 306 آلاف وظيفة.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك بنحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت مشتريات المشغولات بنحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1 طن.

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2023 إلى 17.3 طن مقابل 16.2 طن الربع السابق، و10.7 طن في الربع نفسه من العام الماضي، فيما تراجعت المشتريات من المشغولات إلى 6.9 طن في الربع الثاني من العام مقابل 8 أطنان في الربع السابق، و7.4 طن في الربع الثاني من 2022. فيما ارتفعت المشتريات من السبائك إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول، و3.3 طن في الربع الثاني من 2022.