3.2 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بنهاية يوليو

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي 3.204 تريليون دولار في نهاية يوليو الماضي بزيادة 0.35 % عن الشهر السابق .

و أرجعت البيانات الصادرة اليوم عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين هذه الزيادة إلى أسعار الصرف والتغيرات في أسعار الأصول.

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جدير بالذكر أن مؤشر الدولار الأميركي انخفض في يوليو مع ارتفاع بأسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام متأثرة بالسياسات النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية وعوامل أخرى وفق لـ"وام".

وأكدت الإدارة أن الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة وإمكانات التنمية، وأن أساسياته الإيجابية طويلة الأجل لم تتغير ما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الأساسي لاحتياطيات النقد الأجنبي.