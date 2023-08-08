الصين لأوروبا: "لم نسع أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد"

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إنه يحب على الاتحاد الأوروبي رفع قيود التصدير إذا كان يريد معالجة الخلل التجاري بدلا من توجيه اللوم إلى بكين.

وردا على فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي الذي وصف العجز بأنه "صاعق" في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قالت وزارة الخارجية "لم تسع الصين أبدا إلى تحقيق فائض تجاري عن عمد".

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كان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي قد طالب خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "يوضح" التكتل موقفه بشأن علاقاته مع بكين.

وقال وانغ لبوريل في لقاء على هامش محادثات لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوضح موقفه حيال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتشجيع على تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".

كشفت أزمة "كوفيد" في عام 2020 عن ضعف سلاسل التوريد الأوروبية التي تأثرت من إغلاق الحدود، في حين أظهرت الحرب في أوكرانيا خطر الاعتماد على روسيا في إمدادات الغاز.

وإذ تخشى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعداء بكين وإشعال حرب تجارية، يشجع البعض الآخر في المقابل على مزيد من الحمائية.

تريد بروكسل تحديد نهجها الخاص المتعلق ببكين لإيجاد توازن بين الخوف من الاعتماد المفرط والحرص على إقامة روابط متينة مع ثاني اقتصاد في العالم.