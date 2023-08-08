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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (أرشيف - رويترز)
اقتصاد

توقعات بزيادة في محصول الحبوب الأوكراني هذا العام

تراجع من 86 إلى 53 مليون طن بعد الحرب

دبي - العربية.نت
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قال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن محصول الحبوب الأوكراني قد يصل إلى 55 مليون طن متري هذا العام، مقارنة مع 53 مليون طن في 2022.

وعزى فيسوتسكي هذه الزيادة إلى ارتفاع محصول الحبوب بشكل فاق التوقعات.

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وتراجع إنتاج الحبوب في أوكرانيا، وهي واحدة من أهم الدول التي تزرع وتصدر الحبوب، إلى نحو 53 مليون طن في عام 2022 من 86 مليون طن في عام 2021.

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