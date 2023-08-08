عجز الميزان التجاري لمصر يقفز لـ 3.74 مليار دولار في مايو

كشفت بيانات رسمية حديثة أن العجز في الميزان التجاري لمصر ارتفع إلى 3.74 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 مقابل 3.57 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%.

ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2023 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 20.9% خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت نحو 3.38 مليار دولار مقارنة بنحو 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7%، والبترول الخام بنسبة 54.5%، ومنتجات البترول بنسبة 41.7%، والأسمدة بنسبة 72.4%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فواكه طازجة بنسبة 59.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 6.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1%.

وانخفضت قيمـة الواردات بنسبة 9.4% حيث بلغت 7.12 مليار دولار خـلال شهر مايو 2023 مقارنة بنحو 7.85 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 19.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 24.8%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2023 مقابل مثيلتها لشهر نفسه من العام السابق وأهمها الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 14.2%، والذرة بنسبة 46.4%، والقمح بنسبة 92.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 21.3%.