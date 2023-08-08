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تعطل ناقة في قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس تعلن نجاح انتشال القاطرة الغارقة "فهد"

حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين

دبي - العربية.نت
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان اليوم الثلاثاء نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وأوضح الفريق ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.

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وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة.

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وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ حيث شهدت القناة على مدار يومين اليوم الثلاثاء وأمس، عبور 146سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.

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