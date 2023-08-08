مشاركة ضعيفة في ممارسة مصرية دولية لشراء القمح.. شروط الدفع المؤجل السبب!

قال متعاملون إن أقل سعر معروض في ممارسة حكومية مصرية لشراء القمح بنظام تسليم ظهر السفينة بلغ 262 دولارا للطن من القمح الروسي اليوم الثلاثاء.

وقدمت شركة "جرين فلاور" عدة عروض عند هذه النقطة السعرية.

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وعبر متعاملون عن اعتقادهم بأن ممارسة دولية أعلنتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء القمح شهدت مشاركة ضعيفة بشكل غير معتاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت التقييمات الأولية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم أربع شركات فقط بعروض للأسعار. ويُعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك هو شروط الدفع المؤجل التي عرضتها الهيئة.

وقال بعض المتعاملين إن القلق حول إمكانية الشحن البحري من روسيا له دور أيضا في ذلك بعد هجوم أوكراني على ناقلة روسية في مطلع الأسبوع.