مصر تشتري 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر/أيلول، و60 ألفا من أول أكتوبر/تشرين الأول حتى 15 منه، وفق رويترز.

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يشار إلى أن وزارة التموين المصرية، قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لستة أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، مضيفة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني.