نمو عمليات الدفع الإلكتروني بدولة خليجية 35 %

شهدت عمليات الدفع الإلكتروني في السوق الكويتية نمواً متسارعاً نتيجة التسهيلات المستمرة والتحديثات الرقمية التي تقودها البنوك المحلية، وبلغ مجمل التعاملات التي تمت في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، سواء نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية أو أجهزة السحب الآلي،22.903 مليار دينار، منها 8.6 مليارات فقط معاملات تمت عبر المواقع الإلكترونية، أي ما يعادل 37.5% من حجم التعاملات الكلي.

وتفوقت عمليات الدفع الإلكتروني على السحب الآلي في النصف الأول من العام الحالي بما قيمته 3.050 مليارات دينار، بنمو نسبته 54.9%، حيث بلغ مجمل عمليات السحب الآلي التقليدي 5.550 مليارات مقابل دفع إلكتروني قيمته 8.6 مليارات.

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وتدريجياً تسحب عمليات الدفع الإلكتروني البساط من نقاط البيع، فهناك تقارب كبير لقيمة الدفع الإلكتروني مقابل نقاط البيع التي بلغت قيمتها 8.750 مليارات دينار مقابل دفع إلكتروني 8.6 مليارات وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

ونمت عمليات الدفع الالكتروني في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت 6.359 مليارات دينار مقابل 8.6 مليارات للنصف الأول من 2023 بزيادة تبلغ نحو 2.241 مليار دينار ،وتمثل قيمة عمليات الدفع في نقاط البيع نسبة 38.2% قياساً إلى إجمالي عمليات الدفع الكلية البالغة قيمتها 22.903 مليار دينار.

وبلغ حجم المبالغ المدفوعة عبر المواقع الإلكترونية في أسواق خارجية، في الربع الأول من العام الجاري 258.8 مليون دينار، وفي الربع الثاني 280.2 مليوناً بإجمالي 539 مليوناً.