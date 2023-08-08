اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد متاجر السوبرماركت في لندن (رويترز)
أحد متاجر السوبرماركت في لندن (أرشيف- رويترز)
اقتصاد بريطانيا

نمو مبيعات التجزئة البريطانية يسجل أدنى مستوى في 11 شهراً

توقعات بتراجع القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح، صدر اليوم الثلاثاء، أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو/تموز إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهراً والبالغة 3.9%.

مادة اعلانية

كما يأتي ذلك هبوطاً من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2% مقارنة المسجل في فبراير/شباط.

توقعات تراجع التضخم الأميركي تنعش الأسواق الأوروبية غداء عمل خاص توقعات تراجع التضخم الأميركي تنعش الأسواق الأوروبية

لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنغلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد معدلات تراجع القوة الشرائية في الأشهر المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد تأثير العقوبات التجارية التي فرضتها إيكواس على النيجر العربية ترصد تأثير العقوبات التجارية التي فرضتها إيكواس على النيجر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط