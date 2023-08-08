اقتصاد بريطانيا
نمو مبيعات التجزئة البريطانية يسجل أدنى مستوى في 11 شهراً
توقعات بتراجع القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة
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أظهر مسح، صدر اليوم الثلاثاء، أن نشاط شركات التجزئة البريطانية تضرر بفعل هطول أمطار غزيرة في يوليو/تموز إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، إذ نزل معدل النمو في المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهراً.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت 1.5% مقارنة بشهر يوليو/تموز من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهراً والبالغة 3.9%.
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كما يأتي ذلك هبوطاً من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2% مقارنة المسجل في فبراير/شباط.
لم يتضرر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير حتى الآن من تراجع قوتهم الشرائية في ظل ارتفاع التضخم العام الماضي ورفع بنك إنغلترا أسعار الفائدة بشكل مستمر، لكن محللين يتوقعون أن تتزايد معدلات تراجع القوة الشرائية في الأشهر المقبلة.
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