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اقتصاد أميركا

أكثر من 460 شركة أميركية تستفيد من الدعم الحكومي لإنتاج أشباه الموصلات

بايدن أقر قانونا العام الماضي يستهدف ضخ 53 مليار دولار في دعم إنتاج أشباه الموصلات

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة التجارة الأميركية إن أكثر من 460 شركة أعربت عن رغبتها بالاستفادة من الدعم الحكومي لإنتاج أشباه الموصلات.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد يتم الإعلان عن تقدم كبير بهذا الشأن في الأشهر المقبلة.

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن العام الماضي عن مشروع قانون يستهدف ضخ 53 مليار دولار في دعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة فضلاً عن دعم تنافسية أميركا في مواجهة الصين خاصة فيما يتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتلعب أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة دوراً مهماً في الحرب الحديثة، حيث تعمل على تشغيل مجموعة من المعدات بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الراديو والصواريخ والمركبات المدرعة.

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