اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق خضراوات في مدينة ووهان الصينية
سوق خضراوات في مدينة ووهان الصينية
اقتصاد الصين

التضخم في الصين يتراجع 0.3% الشهر الماضي

مؤشر أسعار المنتجين بالصين يتراجع 4.4%

بكين – شينخوا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.3% في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

فيما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصري ينحر زوجته وبناته الـ 5.. جيرانه يروون التفاصيل مصري ينحر زوجته وبناته الـ 5.. جيرانه يروون التفاصيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط