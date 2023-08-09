التضخم في الصين يتراجع 0.3% الشهر الماضي

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، انخفض بنسبة 0.3% في يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

فيما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 4.4% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

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