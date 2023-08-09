جائزة أميركية بـ 1.5 مليار دولار تنتظر صاحبها.. الفائز لم يظهر بعد

وصلت تقديرات قيمة جائزة يانصيب ميغا مليونز الأميركية إلى نحو 1.55 مليار دولار يوم الثلاثاء بعد عدم ظهور حامل التذكرة الفائزة في سحب يوم الجمعة، من بين ملايين الأميركيين المشاركين في السحب من مختلف الولايات.

وقال الموقع الإلكتروني للجائزة إنه إذا ظهر حامل التذكرة، فإن بإمكانه الاختيار بين تلقي 1.55 مليار دولار على 29 دفعة سنوية أو مبلغ نقدي فوري يبلغ 752.2 مليون دولار تقريبا.

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وأضاف في بيان صحافي أن المبالغ ستُعرف بدقة عند السحب، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وفي سحب يوم الجمعة الماضي، نجح تسعة مشاركين في مطابقة جميع الكرات البيضاء الخمس اللازمة للفوز بالفئة الثانية للجائزة والتي تبلغ قيمتها مليون دولار على الأقل لكل منهم.

وربح لاعبان مليوني دولار لكل منهما عندما اختارا فئة ميغابلاير التي تزيد من فرص الفوز بجميع الجوائز باستثناء الجائزة الكبرى.

وكان آخر فائز بجائزة ميغا مليونز من نيويورك، إذ حصل على 20 مليون دولار في أبريل/نيسان.

وتتم سحوبات الجائزة يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.