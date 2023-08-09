مصادر: أميركا ستقيد اليوم الاستثمارات بقطاعات حساسة أمنيا في الصين

نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر لها، أن أميركا ستعلن اليوم الأربعاء خطة لتقييد الاستثمارات في الصين في قطاعات حساسة أمنيا.

وستفصل الولايات المتحدة خططها لحظر بعض الاستثمارات في التكنولوجيا الحساسة في الصين، حيث ستتطلب أن يتم إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى، وفقا لمصدر حكومي.

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تهدف الخطط إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري في الصين وتهدد الأمن القومي الأميركي.

ذكرت رويترز يوم الجمعة أن الرئيس جو بايدن من المتوقع أن يصدر قريبا أمرا تنفيذيا طال انتظاره لفحص الاستثمارات الصادرة في التقنيات الحساسة للصين هذا الأسبوع.

وقال المصدر الحكومي البارز إن الأمر متوقع الأربعاء. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق يوم الثلاثاء.

وشدد مسؤولو إدارة بايدن منذ أشهر على أن القيود على الاستثمار الأميركي في الصين ستكون شديدة.

ومن المتوقع أن تستهدف الإدارة الاستثمار النشط مثل الأسهم الخاصة الأميركية ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة والاستثمارات في الصين في أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.