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وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
وزير الاستثمار خالد الفالح في كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الكوستاريكي (واس)
اقتصاد السعودية

ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي يناقش تنمية العلاقات الاقتصادية

التأكيد على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في البلدين

دبي - العربية.نت
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انعقد ملتقى الاستثمار السعودي الكوستاريكي في عاصمة كوستاريكا، سان خوسيه، بحضور الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيز روبلر، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح الذي يقوم بجولة عمل في أميركا اللاتينية حالياً.

وبحث الملتقى الذي انعقد أمس، سبل توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستعراض فرص الاستثمار النوعية، والتأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين السعودية وكوستاريكا من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في البلدين.

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وأكد الملتقى على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وكوستاريكا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك ومناقشة توسيع حجم الشراكات الاستثمارية النوعية بين البلدين.

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