اقتصاد
ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 36.5% في يوليو
من 35.7% في يونيو
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أعلن جهاز التعبئة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 36.5% في يوليو/تموز من 35.7% في يونيو/ حزيران، وفق رويترز.
كان استطلاع أجرته "رويترز" أول من أمس، أظهر أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو/تموز بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو/حزيران مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
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وأظهر متوسط توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو/تموز من 35.7% في يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.
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