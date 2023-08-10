ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 36.5% في يوليو

أعلن جهاز التعبئة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 36.5% في يوليو/تموز من 35.7% في يونيو/ حزيران، وفق رويترز.

كان استطلاع أجرته "رويترز" أول من أمس، أظهر أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو/تموز بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو/حزيران مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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وأظهر متوسط ​​توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو/تموز من 35.7% في يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.