اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق في مدينة الأقصر بمصر - تضخم سلع مصر (رويترز)
سوق في مدينة الأقصر المصرية- (رويترز)
اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 36.5% في يوليو

من 35.7% في يونيو

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن جهاز التعبئة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 36.5% في يوليو/تموز من 35.7% في يونيو/ حزيران، وفق رويترز.

كان استطلاع أجرته "رويترز" أول من أمس، أظهر أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو/تموز بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يونيو/حزيران مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

مادة اعلانية

وأظهر متوسط ​​توقعات 15 محللا شاركوا في الاستطلاع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 36.5% في يوليو/تموز من 35.7% في يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى سابق قد سُجل في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة لردع المهاجرين غير الشرعيين.. ماذا فعلت؟ بريطانيا تتخذ إجراءات صارمة لردع المهاجرين غير الشرعيين.. ماذا فعلت؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط