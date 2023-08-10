تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 1.6% خلال يونيو

تراجع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1.6% خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فإنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والعاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض في نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر يونيو ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

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ويواصل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي التباطؤ في معدلات النمو التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

ويلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في حركة معدل النمو السنوي بالرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من 2023، متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.

ولذلك فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

وتشير نتائج شهر يونيو 2023، إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% مقارنة بالشهر المماثل من 2022، حيث خفضت السعودية إنتاجها النفطي في شهر يونيو من العام الحالي ليصل إلى 9.9 مليون برميل يومياً.