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ناقلات حبوب (رويترز)
ناقلات حبوب (رويترز)
اقتصاد روسيا

روسيا تزود 6 دول إفريقية بـ50 ألف طن حبوب مجاناً

وزير الزراعة الروسي: أسعار الحبوب الآن غير مستقرة

أومسك - تاس 
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أعلن وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، عن تسليم شحنات مجانية من الحبوب الروسية إلى إفريقيا في المستقبل القريب.

وقال باتروشيف: "سنقوم بتزويد البلدان الإفريقية بالحبوب مجاناً، الحديث يدور حالياً عن 6 دول وكمية بنحو 25 ألف إلى 50 ألف طن".

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وأضاف: "أعتقد أن هذه الشحنات ستشحن في المستقبل القريب".

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وتابع: "أسعار الحبوب الآن غير مستقرة، فهي أخذت بالارتفاع في ضوء الوضع السائد في البحر الأسود حيث حدثت هجمات على سفن مدنية".

وأضاف "أعتقد أنه في الوقت الحالي، ربما سترتفع أسعار الحبوب".

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