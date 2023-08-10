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اقتصاد مصر

"المالية" المصرية تتوقع وصول معدل الدّين لـ 95.6% من الناتج المحلي

نتيجة تغير سعر الصرف

دبي – رويترز
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قالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يصل معدل الدّين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022/2023 نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضافت الوزارة "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي".

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وتابعت: "نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي".

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