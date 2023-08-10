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اقتصاد السعودية

"حساب المواطن" يودع 3.7 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر أغسطس

إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته يتجاوز 171 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ أكثر من 171 مليار ريال، منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالاً.

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وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 76%، فيما بلغ عدد المستفيدين من التابعين 8.3 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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