نمو الناتج الصناعي للهند 3.7% في يونيو

أظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية اليوم الجمعة نمو الناتج الصناعي للبلاد 3.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران.

وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته "رويترز" نموا قدره 5%.

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وزاد التصنيع، الذي يشكل حوالي 17% من الاقتصاد الهندي، 3.1% على أساس سنوي في يونيو/حزيران بعد نمو جرى تعديله إلى 5.8% أساس سنوي في مايو/أيار.

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وأظهرت البيانات أن توليد الكهرباء ارتفع خلال يونيو/حزيران 4.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة التعدين 7.6%.

وكان توليد الكهرباء انخفض 0.9% في مايو/أيار، بينما زادت أنشطة التعدين 6.4%.