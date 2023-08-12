ارتفاع محصول الحبوب الأوكراني 5% هذا العام رغم تداعيات الحرب
مزارعون يحصدون 23 مليون طن متري من الحبوب
قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم السبت، إن محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام يتجاوز التوقعات وربما يكون أكبر 5% من 2022 بفضل أحوال الطقس المواتية.
وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها على الصعيد العالمي، لكن إنتاجها تأثر بالغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير/ شباط 2022.
وقال تاراس فيسوتسكي، الوكيل الأول لوزير الزراعة، للتلفزيون الرسمي: "هذا المحصول أكثر من المتوقع، بفضل أحوال الطقس الجيدة وهطول أمطار في الصيف، ربما يكون الإنتاج أكبر 5% من 2022".
ولم يفصح عن الحجم المقدر للمحصول، لكنه قال إن مزارعين أجروا درسا بالفعل لنحو 23 مليون طن متري من الحبوب.
وقالت الوزارة هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يكون محصول الحبوب في 2023 عند نحو 56.4 مليون طن أو أكبر 2% من 2022.
وقالت أيضا إن مزارعين حصدوا 17.7 مليون طن من القمح، و4.9 مليون طن من الشعير حتى 11 أغسطس/ آب.
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