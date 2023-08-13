ارتفاع عدد الحاويات المناولة لـ"موانئ" السعودية 15.12% في النصف الأول من 2023

حققت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" حزمة إنجازات تشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023م لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وأضافت 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، لربط المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزيز حركة التجارة والتصدير وتكريس ربط المملكة في الأسواق العالمية.

‎وعلى صعيد الأداء التشغيلي، شهد النصف الأول لعام 2023م ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بالموانئ التابعة للهيئة بنسبة 15.12%، لتصل إلى 4,088,641 حاوية قياسية مقارنة بـ3,551,676 حاوية قياسية بالفترة المماثلة بالعام الماضي 2022م، وسجلت حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19% لتصل إلى 1,560,790 حاوية مقارنة بـ 1,391,221 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق، وكذلك ارتفع أعداد حركة السفن بزيادة نسبتها 10.68% لتصل إلى 5,918 سفينة، مقارنة بـ 5,347 سفينة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 10,835,620 طناً، مقارنة بـ 9,866,753 بزيادة نسبتها 9.82%، فيما بلغ عدد السيارات 496,949 سيارة بزيادة نسبتها 26.08%، مقارنة بـ 394,151 سيارة.

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واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة على مدى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 568,933 راكباً بنسبة زيادة بلغت 60.83%، مقارنة بـ 353,758 راكباً العام الماضي، فيما تم تفريغ 4,372,027 رأس ماشية بزيادة نسبتها 95.79%، مقارنة بـ2,232,987، كما حققت المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "UNCTAD" للربع الثاني لعام 2023م، بتسجيل 76.16 نقطة، بزيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2022م، وفق لـ"واس".

‎ووقعت "موانئ" اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" لإنشاء مركز لوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمساحة 32 ألف متر مربع وبقيمة تبلغ نحو 35 مليون ريال، وكذلك توقيع اتفاقية مع غرفة جدة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنـوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال وبمساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين متر مربع.

‎ووضعت "موانئ" وشركة "ميرسك" حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ بمساحة 225 ألف متر وباستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجستية التابعة لشركة LogiPoint في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال، ‎كما وقعت "موانئ" خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص؛ ومن أبرزها إبرامها اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، الذي يعد أحد مشاريع مركز رائد في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة.

‎وفي إطار "مبادرة الموانئ الخضراء" التي تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15%، أطلقت "موانئ" مبادرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي؛ الذي يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,046 طنًا في نهاية العام الحالي 2023م.

‎ونفذت "موانئ" خلال النصف الأول عدد 787 جولة تفتيشية على الوكلاء الملاحيين ومموني السفن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية.

‎وسجلت "موانئ" خلال شهر مايو 2023م أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخ الموانئ بزيادة أعداد حاويات المُناولة بنسبة 18.80% لتصل إلى 709,944 حاوية قياسية، مقارنة بـ597.617 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، مما يجسد نجاح المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتطوير القطاع البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، وتعزيز الشراكات اللوجستية مع القطاع الخاص.