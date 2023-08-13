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وزيرة الاقتصاد الاسبانية نادية كالفينو (رويترز)
وزيرة الاقتصاد الاسبانية نادية كالفينو (رويترز)
اقتصاد

إسبانيا ترشح وزيرة الاقتصاد لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي

ستنافس مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك

مدريد - فرانس برس
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أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت كالفينو للصحافيين، أمس السبت، في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحا قويا وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".

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تأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني.

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وستنافس ناديا كالفينيو (54 عاما) وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.

سيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف أسبتمبر/يلول، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.

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