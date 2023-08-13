قفزة كبيرة بعدد مستخدمي الهاتف المحمول والثابت في مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن زيادة حجم الاشتراكات بخطوط الهاتف المحمول في السوق المصرية لتصل إلى 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023، مقارنة بنحو 102.77 مليون اشتراك في مارس 2023 و96.37 مليون اشتراك في إبريل 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.6%.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فقد وصل حجم الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى نحو 12.21 مليون خط في أبريل 2023 على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 11.54 مليون خط في أبريل 2022، بنسبة زيادة سنوية تبلغ نحو 5.8%.

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وبلغ إجمالي سعة السنترالات 21.24 مليون خط بنهاية إبريل 2023 مقارنة بنحو 22.53 مليون خط في أبريل 2022. كما بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت وفقا لنوع الاشتراك، 2% للمشتركين من الجهات الحكومية، و8% للاشتراكات التجارية، و90% اشتراكات للمنازل.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 16.1% في العام المالي 2020/2021؛ ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية. ووفق البيانات المتاحة، فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 5% خلال العام المالي 2021/2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021. ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال 2021/2022 مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.