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اقتصاد

أسعار القمح الروسي تواصل مكاسبها الأسبوعية مع تصدير شحنات قياسية

روسيا تريد تعديل الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار القمح إلى 260 دولارا للطن

دبي - العربية.نت
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واصلت أسعار تصدير القمح الروسي مكاسبها الأسبوع الماضي مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتصدير شحنات قياسية.

وذكرت شركة إيكار للاستشارات الزراعية أن سعر القمح الروسي الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5% والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في بداية سبتمبر/ أيلول بلغ 250 دولارا للطن الأسبوع الماضي، ارتفاعا من 248 دولارا في الأسبوع السابق له.

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وكتبت شركة "سوفيكون" للاستشارات الزراعية، التي تركز أنشطتها على روسيا، في مذكرتها الأسبوعية "تنتشر شائعات على أن وزارة الزراعة الروسية تريد تعديل الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار القمح إلى 260 دولارا (للطن) على أساس تسليم ظهر السفينة"، وفق "رويترز".

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وقالت "سوفيكون" إن إجمالي صادرات روسيا من القمح في أغسطس/ آب تراوح بين 4.8 و5.1 مليون طن، مقارنة مع 3.5 مليون طن في أغسطس/ آب 2022، ومع متوسط 4.7 مليون طن لكل شهور أغسطس/ آب السابقة.

ونقلت "سوفيكون" عن بيانات صادرة عن الموانئ أن روسيا صدرت 1.26 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 1.23 مليون طن في الأسبوع السابق له، منها 1.19 مليون طن من القمح. وأضافت أن هذا هو أكبر عدد من شحنات القمح يجري تصديرها أسبوعيا منذ أغسطس/ آب 2021.

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