السعودية تبحث التعاون مع شركات صينية متخصصة في التطوير العقاري والبنية التحتية

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، في العاصمة الصينية بكين، مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين لتعزيز فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.

وناقش الوزير خلال اجتماعه مع شركتي سيتك جروب وسيتك للإنشاءات خطة إنشاء المجمع الصناعي المخطط له وفقًا لتقنية الصب المسبق ومواد التشطيب ونموذج التشغيل للمناطق الصناعية، والتي تعمل على تحسين القدرة الإنتاجية وقنوات التسليم بواقع 5 آلاف وحدة سنوياً.

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واستعرض فرص التعاون في مجال تكنولوجيا المساكن الخضراء والمستدامة، وناقش آخر التطورات في موضوع هيكل التمويل التعاوني لمشروع تسليم 20 ألف وحدة سكنية.

كما اجتمع مع شركة الصين للتأمين للمشاريع، لمناقشة خطط المملكة لتطوير البنية التحتية للإسكان مثل المرافق والطرق العامة، والتعريف بالمنظومة المالية الشاملة الداعمة لصناعة الإسكان، والإنجازات التي تحققت من حيث ملكية المنازل وتمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى برامج التمويل وتقنيات البناء والاستدامة ومشاريع الإسكان، واجتمع مع قادة بنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية، لبحث فرص التعاون ومناقشة الهيكل التمويلي المقترح لمشاريع الإسكان.