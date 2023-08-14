توقعات متشائمة.. لا آفاق لتعاف مستدام في أكبر اقتصاد أوروبي

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد (أكبر اقتصاد في أوروبا) تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري: "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري".

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وأضافت: "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".