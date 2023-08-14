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حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز) مناسبة
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
مصرف لبنان

لبنان يجمد حسابات الحاكم السابق للمصرف المركزي ويرفع السرية عنها

تجميد حسابات رياض سلامة وشركاء له

دبي - العربية.نت
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جمد لبنان حسابات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كما رفع السرية عنها.

وقال هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي) في بيان اليوم الاثنين إنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وشركاء له ورفع السرية عنها.

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وأظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.

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والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

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