مصرف لبنان
لبنان يجمد حسابات الحاكم السابق للمصرف المركزي ويرفع السرية عنها
تجميد حسابات رياض سلامة وشركاء له
وضع القراءة
100% حجم الخط
جمد لبنان حسابات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كما رفع السرية عنها.
وقال هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان (المركزي) في بيان اليوم الاثنين إنها قررت تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف السابق رياض سلامة وشركاء له ورفع السرية عنها.
مادة اعلانية
وأظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع "من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أسهم أوروبا تغلق مرتفعة مدعومة بقطاع الرعاية الصحيةأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.2% أسواق المال
-
"Exness" للعربية: البنوك المركزية العالمية تفضل الركود من أجل تجنب التضخمقال كبير استراتيجي الأسواق في شركة "Exness" وائل مكارم، إن البنوك المركزية حول العالم أرسلت رسالة واضحة بأنه "أسهل لهم التعامل مع التباطؤ الاقتصادي ... أسواق العربية 1830
-
حركة المسافرين بمطارات "أينا" الإسبانية تتجاوز مستويات ما قبل الجائحةسجلت 21 % نموا خلال 7 أشهر سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية