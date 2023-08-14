وزير: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي استهلاك 4.7 شهر

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الاثنين نقلا عن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 4.7 شهر.

وأضاف الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي لاستهلاك أربعة أشهر، وفق "رويترز".

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والأسبوع الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر/أيلول، و60 ألفا من أول أكتوبر/تشرين الأول حتى 15 منه، وفق رويترز.