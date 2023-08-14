اقتصاد مصر
وزير: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي استهلاك 4.7 شهر
الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي لاستهلاك أربعة أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الاثنين نقلا عن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 4.7 شهر.
وأضاف الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية يكفي لاستهلاك أربعة أشهر، وفق "رويترز".
مادة اعلانية
والأسبوع الماضي، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.
وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر/أيلول، و60 ألفا من أول أكتوبر/تشرين الأول حتى 15 منه، وفق رويترز.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مقترح بإنشاء صندوق عقاري يضم أصولا تجارية مدرة للدخل في مصرأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن إطلاق أول وثيقة تقاعد بالدولار للمصريين بالخارج تكون بمثابة منتج تأميني ادخاري جديد يحمل عددا من الجوانب ... جرس الإغلاق
-
خبير للعربية: لهذا السبب تراجع فائض ميزانية عمان في النصف الأولانخفض بنسبة 16% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي غداء عمل
-
"أدنوك" تدرس زيادة عرضها للاستحواذ على كوفيسترو لـ12.6 مليار دولار"كانت قد رفعت عرضها غير الرسمي إلى 62.1 دولار للسهم في يوليو أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية