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المركزي المصري

مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو

4 % متوسط العائد على الطرح

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) وبمتوسط عائد 4%.

قال البنك يوم 10 أغسطس الجاري إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري.

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