المركزي المصري
مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو
4 % متوسط العائد على الطرح
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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) وبمتوسط عائد 4%.
قال البنك يوم 10 أغسطس الجاري إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري.
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