مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) وبمتوسط عائد 4%.

قال البنك يوم 10 أغسطس الجاري إنه سيطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام، قيمتها الإجمالية 600 مليون يورو في مزاد يوم 14 أغسطس الجاري.

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