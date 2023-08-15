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إمارة أبوظبي
إمارة أبوظبي
اقتصاد الإمارات

أبوظبي تسجل ارتفاعا 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال عام

استثمارات المصانع العاملة في الإمارة ترتفع إلى 384.06 مليار درهم

دبي - رويترز
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قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة ارتفع 16.6% في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 على أساس سنوي.

وأطلقت أبوظبي في يونيو/حزيران من العام الماضي استراتيجية صناعية جديدة.

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وارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في الإمارة 12.42 مليار درهم (3.38 مليار دولار) إلى 384.06 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

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