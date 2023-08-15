أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد تخطط لطلب أموال إضافية بعد خفض عملتها 18%

تخطط الحكومة الأرجنتينية لمطالبة صندوق النقد الدولي بزيادة إنفاقه المخطط له بنهاية الشهر الحالي بعد أن قامت الحكومة بخفض سعر صرف العملة المحلية بـ18% يوم أمس.

وكانت عملية خفض سعر صرف البيسو أمام الدولار متوقعة خاصة بعد الفوز الأولي المفاجئ للمرشح الرئاسي المستقل "Javier Milei" في الانتخابات الرئاسية وهو ما دفع العملة إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق الموازية.

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ومن المتوقع أن تبلغ دفعة صندوق النقد الدولي للأرجنتين 7.5 مليار دولار، بعد أن وافق الصندوق على منح البلاد 10.8 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي.

وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل الى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.

وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الاجنبية. وتم الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الأرجنتين.

وبعد ذلك ستسدد بوينوس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الأرجنتين.