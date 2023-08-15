اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محصول من القمح
محصول القمح
اقتصاد الأردن

الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح في مناقصة

بسعر تقديري 295 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن للتوريد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أن الأردن اشترى القمح من شركة سي.إتش.إس للتجارة بسعر تقديري 295 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن للتوريد في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.

مادة اعلانية

وفي فبراير الماضي، قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية.

مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو تسجل زيادة أكبر من المتوقع اقتصاد اقتصاد أميركا مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو تسجل زيادة أكبر من المتوقع

واشترى الأردن علف الشعير مقابل 295 دولارا للطن شاملا الشحن، على أن يتم التوريد في النصف الثاني من يوليو/تموز. ويُعتقد أن البائع هو شركة أجرو تشيرنوجي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الطيور والحيوانات في حديقة بغداد تعاني من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.. كيف؟ الطيور والحيوانات في حديقة بغداد تعاني من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط