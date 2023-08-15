الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح في مناقصة

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى حوالي 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أن الأردن اشترى القمح من شركة سي.إتش.إس للتجارة بسعر تقديري 295 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن للتوريد في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.

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وفي فبراير الماضي، قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية.

واشترى الأردن علف الشعير مقابل 295 دولارا للطن شاملا الشحن، على أن يتم التوريد في النصف الثاني من يوليو/تموز. ويُعتقد أن البائع هو شركة أجرو تشيرنوجي.