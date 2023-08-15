"المركزي" الروسي يرفع الفائدة 350 نقطة أساس بعد هبوط الروبل

رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12% اليوم الثلاثاء، في تحرك طارئ يهدف لمحاولة وقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار بعد دعوة أطلقها الكرملين على العلن لتشديد السياسة النقدية.

وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشأن الفائدة بعدما تجاوز الدولار عتبة المئة روبل أمس الاثنين بفعل تأثير العقوبات الغربية على الميزان التجاري لروسيا ومع زيادة الإنفاق العسكري.

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وانتقد مكسيم أوريشكين المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين البنك المركزي أمس الاثنين وأرجع سبب انخفاض الروبل إلى ما وصفه بسياسة البنك للتيسير النقدي.

وبعد ساعات من حديث أوريشكين انخفض الروبل إلى 102 مقابل الدولار وأعلن البنك المركزي عن الاجتماع الطارئ.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء: "تتصاعد الضغوط التضخمية... ويهدف القرار إلى الحد من المخاطر على استقرار الأسعار".

وأضاف: "تأثير انخفاض الروبل على الأسعار يزداد قوة وتوقعات التضخم آخذة في الارتفاع".

وتتجه روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس آذار 2024 فيما يكافح المستهلكون للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها المركزي أسعار الفائدة بشكل استثنائي في أواخر فبراير/ شباط 2022 عندما رفعها إلى 20% بعد فترة وجيزة من انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا. ثم خفض البنك بشكل مطرد تكلفة الاقتراض إلى 7.5% مع تراجع ضغوط التضخم في النصف الثاني من 2022.